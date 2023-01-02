نائب رئيس «التأمين الاجتماعي» لقناة الحياة: تقليص المخصصات المالية للمعاشات شائعة

قال الدكتور سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن فض التشابك بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار يعد إنجازا كبيرا كان محل بحث ودراسة واهتمام نفذها قانون التأمين الاجتماعي الجديد.

حل مشكلات التأمينات

وأوضح «عبدالهادي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت بضرورة حل مشكلات التأمينات، لافتا إلى أن الشائعات والأخبار المضللة دائمة وبدأت مبكرة هذا العام، خاصة وأن المغرضين يتابعون كل مايحدث لمحاولة ترويج شائعات لا أساس لها من الصحة.

الخزانة العامة للتأمينات

وأشار نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن الشائعة المتداولة بتخفيض مخصصات الخزانة العامة للتأمينات والمعاشات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقية، خاصة وأن قانون التأمين الاجتماعي يوقف إقرار الموازنة العامة على إقرار التأمينات باستلامها مخصصاتها من وزارة المالية في القانون رقم 148.