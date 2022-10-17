المالية: حملات للتهرب الضريبي لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم، وتنفيذا لتعليمات وزير المالية بتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، فإن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون حيث أن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.

استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي

وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بشأن استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي، لإحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي، والتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقاً للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، قام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة بتنفيذ عدد 27 حملة مكافحة تهرب ضريبي «قيمة مضافة، ودخل» خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2022 شملت المرور على عدد 2189 منشأة في عدة مناطق على سبيل المثال مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، والتجمعات الأول والخامس، ومصر الجديدة وغيرها.

حملات مكافحة التهرب الضريبي

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن حملات مكافحة التهرب الضريبي أسفرت عن رصد نسبة 52% من إجمالي المنشآت التي تم المرور عليها غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة، مضيفًا أنه فيما يتعلق بحملات مكافحة التهرب الضريبي لضريبة الدخل، أسفرت عن رصد نسبة 44% من إجمالي المنشآت التي تم المرور عليها غير مسجلة بالضريبة على الدخل.

وأكد مختار توفيق، أن المصلحة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين من سداد مستحقات الدولة، وأن الجهود التي يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون، وزيادة نسبة الالتزام الطوعي، مطالبًا الممولين بسرعة التسجيل والالتزام الطوعي، لافتًا إلى قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كافة الإجراءات التي تدفع المجتمع الضريبي للالتزام، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبي هي جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا.

قطاع مكافحة التهرب الضريبي

وقال عصام بوليس رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي، إن ملفات التهرب الضريبي تأتي على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ساهم بشكل جاد وفعال في إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة، من خلال الربط الشبكي للمعلومات، والذي أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة.