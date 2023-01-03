مصرع شاب غرقا في ترعة بكفر الشيخ أثناء إصلاح ماكينة الري

لقى شاب مُقيم بإحدى قرى مركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، مصرعه غرقاً، إثر سقوطه في ترعة، وجرى انتشاله جثة هامدة، ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا يفيد غرق شاب يُدعى «ح. ع. ج»، 17 سنة، فلاح، بترعة بقرية الشهيد رياض، دائرة مركز الرياض، أثناء إصلاح ماكينة الري؛ إذ انزلقت قدمه وسقط بالترعة المشار إليها.

وانتقل ضباط المباحث ورجال الشرطة، وقوات الإنقاذ النهري، على الفور، وجرى انتشال جثمان الشاب بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وإيداعه بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

لا توجد شبهة جنائية

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أفاد بأن سب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة.