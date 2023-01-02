حملات لضبط الأسعار وتحرير 90 محضرا للمخالفين في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية الرقابية على المخابز والأسواق ومنافذ البيع داخل الأسواق الحرة والمتاجر، استهدفت ضبط حركة البيع والشراء وضبط أي حالات تلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري.

تحرير 90 محضرا للمخالفين

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، عبر بيان اليوم أنه تم تكثيف عدد من الحملات الرقابية علي السلع بلجان مشتركة من مديرية التموين، ومجالس المدن التأكد من صلاحية المعروضات بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر لبعض المخالفين بواقع 90 محضر تلاعب وغش تجاري.

تكثيف الحملات علي مدار اليوم

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الحملات التموينية والرقابية مستمرة علي مدار اليوم منها لجان صباحية وأخري لجان مسائية لضبط أسعار والسلع والحبوب منها الأرز والفول والعدس، والقمح وغيرها، بما يصب لمصلحة المستهلكين.

ومن جانبه شدد اللواء جمال الدين محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية لن تتهاون مع المخالفين والمتلاعبين في الأسعار وسوف نضرب بيد من حديد علي من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب واحتكارها والبيع بأسعار مبالغ بها.