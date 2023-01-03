منافذ «كلنا واحد» تبيع السلع بأسعار مخفضة في الوادي الجديد.. الأرز بـ13 جنيها

دشنت مديرية أمن الوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية التموين، مبادرة «كلنا واحد» لتخفيف العبء على كاهل المواطن من خلال إقامة منفذين لطرح السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وتجوب سيارة متنقلة محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى توفير منفذ بمحيط مديرية التموين بمدينة الخارجة، وداخل مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الإعاقة، والذي نفذته وزارة الداخلية لتخفيض الأسعار، بينما المنفذ الثاني بمدينة موط بمركز الداخلة.

مبادرة «كلنا واحد» بالتنسيق مع مديرية الأمن

وقال المهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظ الوادي الجديد في تصريح لـ«الوطن»، إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية، لتفعيل أحد محاورها وهي دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة.

سعر الأرز اليوم

وأضاف، وكيل الوزارة، أن هناك منفذًا بجوار مديرية التموين بمدينة الخارجة وبمدينة موط بمركز الداخلة، بالإضافة إلي السيارة المنتقلة لمبادرة كلنا واحد والتي تجوب ارجاء المحافظة، ويتم توفير أسعار السلع الاستهلاكية بأسعار منخفضة، حيث تهدف المبادرة إلى تخفيف العبء عن المواطنين مع استغلال وجشع التجار حيث يتم توفير سعر كيلو الأرز داخل المنافذ 13 جنيها بدلاً من 20 جنيهًا.

موعد معارض أهلا رمضان في الوادي الجديد

وأوضح، وكيل الوزارة، أنه جرى عقد لقاء مع المواطنين أثناء تفقد المنافذ لمتابعة مدى رضا المواطنين عن المنفذ والأسعار، والتأكيد على جودة المنتجات والسلع الغذائية والمواد التموينية في منفذ مبادرة «كلنا واحد» بميدان العدل بمدينة الخارجة، حيث تمت متابعة المنتجات الغذائية المختلفة وأماكن بيع اللحوم والدواجن، مشددًا على جودة المعروضات وتخفيض الأسعار بنسب كبيرة تتراوح من 45 -65% عن مثيلاتها بالسوق الخارجي، كما أنه خلال الفترات المقبلة سيتم تدشين حملات تموينية مستمرة لضبط الأسواق ومنافذ البيع والوقوف علي حماية المستهلكين من جشع التجار وخاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث ستيتم تنفيذ خلال الفترات المقبلة معارض «أهلا رمضان» ليتم الإعلان عن أماكنها قريبًا.