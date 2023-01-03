«الداخلية»: استمرار مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية يناير الجاري

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية كافة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg).

توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة

وبحسب وزارة الداخلية، جرى الاتفاق مع مسؤولي عدد 5 من الكيانات الكبرى والموردين، لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة، تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التي لا تتوافر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعاتها، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مؤكدة توافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

الدفع بسيارات منظومة «أمان»

في السياق ذاته، واصلت وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة «أمان»، التابعة للوزارة، محملةً بكميات إضافية من السلع الغذائية، جرى إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك في المناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، استمرارًا لجهود أجهزتها من أجل المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.