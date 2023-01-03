سيارة متنقلة لتقديم خدمات المركز التكنولوجي بالقرى النائية في كفر الشيخ

شهدت مدينتا دسوق وقلين، بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً من المواطنين على سيارات المركز التكنولوجي المتنقلة، للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها وعددها 142 خدمة على منظومة تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتمثلت أبرز خدمات السداد في دفع إيجار وأقساط، وتراخيص المحلات، والإشغالات، والإعلانات، والهدم، والبناء، والتعلية، والترميم، والتعديل، وطلب توصيل مرافق «كهرباء، ومياه»، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، إضافة إلى خدمات تراخيص المحلات الجديدة وفقا لقانون 154 لسنة 2019، وتقديم الخدمات المتعددة من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، والتي تضم طاقم عمل مكون من 2 موظف شباك، وموظف خزينة إلكتروني.

الدفع إلكترونياً من خلال الفيزا

ويتم الدفع إلكترونياً من خلال الفيزا، لتوفير كافة سُبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومتابعة عماد الدين شعلان، المشرف العام على المركز التكنولوجية، ولجنة متابعة المراكز التكنولوجية.

يأتي ذلك، في إطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجيا، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وتتواجد بمناطق التجمعات السكنية والمزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية.

خطة عمل أسبوعية لتشغيل سيارة المركز التكنولوجي

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجّه بوضع خطة عمل أسبوعياً، لتشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل في القرى النائية والأماكن الأكثر ازدحاماً، لتقديم كافة الخدمات، وتيسيراً على المواطنين، وعدم تكبدهم الانتقال للمدن، للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، تواجدت بقرية شابة، التابعة لمركز دسوق، وبقرية كفر المرازقة، التابعة لمركز قلين، وستتواجد، غداً الأربعاء، بقرية الرصيف، التابعة لمركز الرياض، وسيتم الإعلان عن الخطة الأسبوعية لتتواجد سيارة المركز التكنولوجي بقرى مراكز المحافظة.