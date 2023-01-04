«إصلاح وتغيير وتطوير».. «حياة كريمة» تستعرض حصاد عام 2022 في المحافظات

استراتيجية ثابتة وراسخة انتهجتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال عدة طرق أبرزها مؤسسة حياة كريمة التي صالت وجالت داخل المحافظات المصرية، اوبالأخص محافظات الصعيد قليلة الموارد، لتمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا وتساعد المحتاجين صحيا واجتماعيا.

من علاج المرضى، وتحسين جودة تعليم الصغار، وشراء أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة، إلى إنارة الأعمدة، ورصف الطرق، وإعادة بناء المنازل، وإنشاء المستشفيات، مهام كثيرة قامت بها مبادرة حياة كريمة ومسؤوليها، جعلت منها ذراعا يسند المواطنين البسطاء الذين لا حيلة لهم.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استعرضت مبادرة حياة كريمة إنجازاتها في المحافظات المختلفة، وهو ما تم تنفيذه بشكل مباشر وفوري، من خلال مجموعة برامج طموحة للتعامل مع جميع التحديات التي تواجه المواطنين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والخدمية والبيئية، بما يضمن للمواطن الحياة الكريمة.

ونشرت الصفحة مقطع فيديو من قناة الحياة، يوضح مدى اهتمام حياة كريمة بحقوق الإنسان، وبناء الوعي الحقيقي، الذي يمكن من خلاله ضمان بناء الإنسان المصري، بالصورة السليمة التي تفرز مواطن يستطيع مواكبة التطور الجاري في الدولة بشكل خاص، والعالم بوجه عام، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الأسر الأولى بالرعاية، وتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق مستوى أفضل لكافة الجوانب الحياتية والإنسانية.