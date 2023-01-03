نسب إنجاز مشروعات «حياة كريمة» في مركز شبين القناطر تصل إلى 70%

عمل متواصل تقوم به المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمتابعة مشروعاتها التنموية في المحافظات؛ بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمحافظات النائية التي تعاني نقص الخدمات الأساسية.

وفي هذا الشأن تفقد نائب محافظ القليوبية أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، التي من بينها المراكز الطبية والوحدات الصحية التي يتم إنشاؤها في أكتر من قرية مثل الكوم الأحمر وطحا نوب، في أكثر من قطاع بنفس ذات الوقت.

وفي القطاع الرياضي اقترب الانتهاء من مراكز شباب طحا نوب والكوم الأحمر، فضلا عن مشروعات المجمع الشرطي والمركز الطبي بنوى.

وبلغت نسب الإنجاز في مشروعات «حياة كريمة» داخل مركز شبين القناطر كالآتي:

- الوحدة الصحية بكفر الدير بنسبة 65%.

- مركز شباب طحا نوب بنسبة 25%.

- الوحدة الصحية بالكوم الأحمر بنسبة 70%.

- المركز الطبي بكفر شبين بنسبة 65%.

- المركز الطبي بطحا نوب بنسبة 65%.

- المجمع الشرطي بنوى بنسبة 60%.

- مركز شباب الكوم الأحمر بنسبة 45%.

- الوحدة الصحية بنوب طحا بنسبة 25%.

- المركز الطبي بنوى بنسبة 60%.