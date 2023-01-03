رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ «صندوق مصر السيادي»، ومسؤولي الوزارات المعنية.

مدبولي: الحكومة تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى استمرار العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش توجيهات رئيس الوزراء، بشأن تجهيز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة وجهود العمل على الترويج لهذه الفرص، خاصة أن الحكومة تعمل على متابعة الاستعدادات الخاصة لمؤتمر الترويج للاستثمارات في مصر خلال العام الجاري، إذ من المقرر دعوة كبرى المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلي الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال.

وأشار «سعد» إلى أن اجتماع اليوم، ركز على آليات تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي وافق عليها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ جرى التأكيد في هذا الإطار على أن القطاع الخاص سيكون له دور مهم في النشاط الاقتصادي للدولة المصرية.