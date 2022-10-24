رئيس «خطة النواب» الأسبق: صندوق مصر السيادي يتحمل مهام تأهيل الشركات بعد تخارج الحكومة

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان سابقا، إن العلاقة وطيدة بين وثيقة ملكية الدولة وصندوق مصر السيادي، وهناك بعض الأنشطة والقطاعات تتخارج الدولة منها بشكل كامل أو جزئي، وصندوق مصر سيكون له دور كبير في تهيئة الشركات بشكل كامل قبل تخارج الدولة منها.

تقييم الشركات أصبح مشكلة

وأوضح «عيسى» خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أن تقييم الشركات أصبح مشكلة ولا بد أن نبحث عن القيمة العادلة لسعر البيع في حال اختياره كأحد أساليب التخارج من القطاعات، لافتا إلى أن إجراءات التخارج الإدارية والفنية تأتي من مهام صندوق مصر السيادي الذي يتضمن كفاءات وخبرات تسطيع القيام بذلك في إطار خطة عمل بجداول زمنية محددة.

رفع مستوى كفاءة وفاعلية استغلال الأصول

وأشار إلى أن الحكومة يمكنها اتباع طريق مختلف في التخارج من خلال رفع مستوى كفاءة وفاعلية استغلال الأصول من خلال عقود تشغيل مع القطاع الخاص؛ لاستفادة الأصول غير المستغلة بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.