رئيس الوزراء يؤكد استمرار التنسيق بين أجهزة الدولة لتوفير المنتجات البترولية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية؛ سعيا لإتاحة التمويل اللازم لتوفير المنتجات البترولية؛ تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وذلك في ظل استمرار تداعيات الأزمة العالمية الحالية.

وتناول المهندس طارق الملا، جهود الوزارة لتوفير مختلف المنتجات البترولية، وما يجري تنفيذه من خطوات وإجراءات لزيادة حجم الإنتاج المحلي منها، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات لأنشطة البحث والاستكشاف.

الحفاظ على الموارد وحماية البيئة

وأشار وزير البترول، خلال اللقاء، إلى ما يجري تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار تحقيق التوافق البيئي للحفاظ على الموارد وحماية البيئة، وذلك بمختلف مشروعات قطاع البترول، منوها بما جرى مؤخرا من أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، التي تُعد أول محطة من نوعها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولي والحفاظ على البيئة، وتسهم في تحقيق مخرجات مؤتمر المناخ COP27.