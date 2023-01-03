الصور الأولى من مسلسل «السجل الأسود» لـ مي سليم

تواصل الفنانة مي سليم، تصوير باقي مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد السجل الأسود، لعام 2023، بمشاركة عدد كبير من الفنانين .

وكشفت الفنانة مى سليم عن الصور الأولى من كواليس مسلسل السجل الأسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، إذ ظهرت في الصور، هي والفنان خالد سليم الذي يشاركها بطولة العمل والمخرج جميل جميل مغازي.

كواليس مسلسل السجل الأسود

وعلقت الفنانة مى سليم على الصور التي شاركتها مع جمهورها قائلة: مسلسل السجل الأسود رمضان 2023 إخراج الأستاذ جميل جميل مغازي.

يذكر أن مسلسل السجل الأسود، يشارك في بطولته عددا من الفنانين منهم خالد سليم ومي سليم ومنذر رياحنة، وستقدم مي خلال العمل شخصية شريرة سيتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ومن جهة أخرى، كانت قد انتهت مي سليم مؤخرا من تصوير مشاهدها في الفيلم الجديد التاروت، والذي تشارك من خلاله مع عدد من الفنانين منهم سمية الخشاب ورانيا يوسف، وعدد آخر من الفنانين.