مي سليم تحتفل بأغنيتها الجديدة «احنا كبنات» بحضور شقيقتها وابنتها

احتفلت الفنانة مي سليم، بأغينتها الجديدة «إحنا كبنات»، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، مساء اليوم، بعد طرحها اليوم، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كما حرصت شقيقتها ميس حمدان، على دعمها والتواجد معها، فضلًا عن حضور الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن أحمد زعيم، وكريم أبو ذكري، والمنتجة آلاء لاشين منتجة الأغنية.

واصطحبت مي سليم، ابنتها اليوم، وتواجدت وسط الحضور، كما حرصت على التقاط الصور التذكرية معها، كما حضر صناع عمل الأغنية، الشاعر محمد مصطفى ملك، والملحن محمود أنور، والموزع محمد مجدي.

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة مي سليم، لانطلاق تصوير مسلسل «السجل الأسود»، رفقة الفنان خالد سليم، تمهيدا لعرضه بدراما رمضان 2023.

وتواصل مي سليم، خلال هذه الفترة، تصوير فيلم «التاروت»، الذي يشارك في بطولته عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم رانيا يوسف وسمية الخشاب وعبدالعزيز مخيون ومحمد عز، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج إبرام نشأت.