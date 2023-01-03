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الرئيس السيسي يوجه بتطوير حديقة الحيوان بالجيزة وفق معايير بيئية عالمية

كتب:

محمد أبو عمرة
05:39 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
الرئيس السيسي خلال الاجتماع

الرئيس السيسي خلال الاجتماع

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة.

وأضاف أن الرئيس، وجه بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، على نحو يضاهي نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفساً لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.