عازفة أورج من ذوي الهمم: لقائي مع الرئيس السيسي أجمل لحظة في حياتي

قالت ياسمين كِشك، عازفة أورج من ذوي الهمم، إنها تحب العزف على الأورج منذ الطفولة، موضحة: «أساتذة كبار نموا موهبتي، وأول أورج في حياتي كان هدية نجاح من والدي، وكان ذلك دافعا كبيرا لي، ونميت موهبتي بشكل سماعي وبدأت أخرج ما أسمعه على الآلة، حتى شاركت في الحفلات وهو ما أصقل موهبتي وجعلني أكثر جرأة في التعامل مع الأورج».

«ياسمين»: لقائي مع الرئيس السيسي أجمل لحظة في حياتي

وأضافت «كِشك» خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنها شاركت في مسابقات كثيرة ونجحت في اجتياز اختبارات مختلفة، وكان حلمها هو أن تعزف في الأوبرا، موضحةً: «لقائي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أجمل لحظة في حياتي، والحمد لله أنه وفقني وكرمني بلقاء الرئيس، أشكره جدًا وأقول له ربنا يبارك في حضرتك، ساعدتني وحققت لي حلمًا لم أكن أحلم به».

«ياسمين»: لا أعرف كيف أشكر من وقفوا إلى جانبي

ولفتت عازفة الأورج من ذوي الهمم، إلى أنها تتدرب في أكاديمية الموسيقى العربية وستشارك في حفلات بعد مرحلة معينة من التمرينات: «لا أعرف كيف أشكر من وقفوا إلى جانبي، أهم شيء إن الإنسان يحب المكان الذي يتدرب به، ولا يشعر أنه عبئًا عليه».

وأشارت إلى أنها كانت من الأوائل على مدرستها، وعندما بدأت تندمج في المجتمع كانت نسبة تقبلها ضعيفة جدًا من قبل الطلاب، حتى الأساتذة في الجامعة.