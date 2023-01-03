مخاطر وضع اليدين على الوجه باستمرار.. بينها الإصابة بحساسية العينين

هناك بعض العادات التي يقوم بها الإنسان يوميا تسبب له الأمراض دون أن يدري، ومن أبرز هذه العادات وضع اليدين على الوجه باستمرار، ما قد يسبب مخاطر عدة للبشرة.

وضع اليدين على الوجه

وقالت الدكتورة هناء حمدي، خبيرة الأمراض الجلدية، إن الإنسان من عادته أن يضع يديه على الوجه في أغلب الأحيان، وفي مختلف حالاته، السعادة أو الحزن أو العصبية وغيرها، غافلا أن هذا يسبب له بعض الأمراض المختلفة سواء على البشرة أو العينين.

الأمراض التي يسببها وضع اليدين على الوجه

وتابعت خبيرة الأمراض الجلدية خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هذه العادة المنتشرة تتسبب في نقل البكتيريا على الوجه، كما أنها تزيد من احتمالية الإصابة بالرشح والإنفلونزا، وذلك بسبب اقتراب اليد التي قد تكون ملوثة، من الفم والأنف والعينين.

وأضافت «هناء»، أن من ضمن الأضرار التي يسببها وضع اليدين على الوجه، زيادة احتمالية ظهور وانتشار البثور والحبوب عليه، فضلا عن تحسس العينين، موضحة أنه لا بد من التحكم في هذه العادة المنتشرة، أو المحافظة بشكل دائم على نظافة اليدين.

أضرار أخرى على البشرة

وتُعتبر خطوة تنظيف البشرة بشكل يومي ضرورية للتخلص من الإفرازات الدهنية، والتعرق والتلوث، وآثار الماكياج المتراكمة على سطح البشرة، ويتسبب إهمال هذه الخطوة في تكدس الأوساخ داخل المسام، وفقدان النضارة، وظهور البثور، وتسريع شيخوخة الجلد نتيجة تباطؤ آلية تجدد الخلايا.