استشاري أمراض جلدية: جدري القرود لم يصل مصر بعد

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن أعراض مرض جدري القرود تبدأ بصداع شديد والتهاب في الغدد الليمفاوية وارتفاع درجات الحرارة وقد يظهر طفح جلدي بعد أيام على شكل حبوب حمراء ثم تتحول إلى فقاقيع مائية، مبينًا أن المريض يخف تلقائيًا.

طرق انتقال المرض

وأضاف «الناظر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأحد، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أن أكثر من 90% من الإصابات تشفى تلقائيًا ويتوفى 10% نتيجة الإصابة بأمراض مزمنة، مؤكدًا أن المرض ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي أو التلامس المباشر وهي نفس الوسائل التي ينتقل بها الأمراض المختلفة عبر الجهاز التنفسي.

المرض غير موجود في مصر

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية أن هذا المرض غير موجود في مصر حتى الآن ولم يتم تسجيل أي حالة، لافتًا إلى أن المرض منتشر في الدول الأوروبية، متابعًا:«بداية المرض كان في احتفال وانتقل بعدها لبلاد أخرى، وزارة الصحة بتعمل إجراءاتها الوقائية الروتينية حتى لو مفيش إصابات».

إعلان حالة الطوارئ

وكشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية في بيان جديد له، إن لجنة الطوارئ في المنظمة أعلنت أن جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة بعد أن سجل أكثر من 16 ألف حالة تم الإبلاغ عنها في 75 دولة وإقليم و5 وفيات فقط.