طلاب مدرسة بالوادي الجديد يتبرعون بمصروفهم لمستشفى 57357 لعلاج السرطان

توجه عدد من معلمي وأولياء أمور وطلاب مدرسة الراشدة الابتدائية، التابعة لمركز الداخلة، إلى مكتب البريد التابع للقرية، وذلك لإيداع مبلغ تبرع بمصروفهم لصالح مستشفى 57375 لعلاج السرطان.

تكريم الطلاب المتبرعين

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد الدكتور جمال حسن لـ«الوطن»، إن التصرف العظيم من الطلاب بالمدرسة الابتدائية بقرية الراشدة، اليوم الثلاثاء، يستحقون عليه تكريما من قبل المديرية، مشيرا إلى أنه في أقرب زيارة إلى مركز الداخلة سيتم الاحتفاء بهم، وإعداد تكريم لكل من شارك معهم من المعلمين، والذين نفتخر بهم في كافة المحافل المختلفة لتخريج هذا المنتج المشرف من الطلاب المميزين وشعورهم السامي بالعطاء.

تحفيز العطاء لدى طلاب مدارس الوادي الجديد

وأضاف وكيل الوزارة، أن جميع الأنشطة الجديدة داخل وزارة التربية والتعليم، ومنها «توكاتسو» تهدف إلى إعداد الطفل للحياة، فدائما ما نحاول غرس مجموعة من القيم ومن ضمنها العطاء، وأن يكون الطالب معطاء بطبعه.

وأكد عماد سبع، ولي أمر طالب بمدرسة الراشدة الابتدائية في الوادي الجديد، أن الطلاب كان لديهم شعور بالمسؤولية تجاه أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357، وأقدموا على هذا التصرف من أنفسهم، ما يدعونا لتثمين هذه الخطوة الجيدة، معرباً عن سعادته البالغة كولي أمر بأطفال القرية الذين شعروا بالمشكلة وساندوا المرضى في محنتهم.