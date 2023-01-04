استشاري يحذر من «تسمم الفيتامينات».. تسبب أضرارا صحية جسيمة

انتشر في الآونة الأخيرة، ظاهرة الإقبال على تناول الفيتامينات المختلفة، وكان بداية ظهورها مع انتشار فيروس كورونا لدعم مناعة المرضى في مواجهته، ولكن ما لا يعرفه البعض أن التناول المكثف للفيتامينات قد يكون له نتائج عكسية، وأضرارًا كبيرة على جسم الإنسان، وهو ما يعرف باسم «تسمم الفيتامينات».

طلب إحاطة في مجلس الشعب

وقد تسببت تلك الظاهرة في تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن التصدي لظاهرة تناول الفيتامينات دون استشارة الطبيب، مشيرًا إلى أنَّه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة تناول الكثير من المواطنين للفيتامينات دون استشارة الطبيب، الأمر الذي قد يسبب ما يعرف بـ«تسمم الفيتامينات».

وعلق الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، على تلك الظاهرة بقوله: «هناك هجمة شرسة على شراء عقاقير الفيتامينات، ويظن البعض أنه ليس لها أضرارًا، ولكن ثبت علميًا أن الفيتامينات مثلها مثل أية علاجات وتسبب آثار سلبية على الجسم، لذا يفضل أن يحصل الإنسان على الفيتامينات من مصادرها الطبيعية وليس العقاقير».

عقاقير الفيتامينات تسبب تجلط في الدم وأضرارًا جسيمة على الكبد

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» على قناة « تن»، أن عقاقير الفيتامينات حال الإفراط في تناولها، تسبب تجلط في الدم وأضرارًا جسيمة على الكبد والكلى، ومن الممكن أن تؤدي لفشل كلوي، مشددًا على ضرورة الاعتماد على الأكل الصحي.

فيتامينات طبيعية

وأوضح استشاري التغذية العلاجية في مداخلته مع الإعلامية سلمى عادل، أن «فيتامين أ» متوفر في الخضروات الملونة مثل الجزر والفلفل الألوان، و«فيتامين ب» متوفر في البروتين الحيواني كاللحوم والكبدة، والحديد متوفر في الخضروات الداكنة مثل السبانخ والباذنجان، أما عن فيتامين سي يوجد في الفواكه مثل الليمون والكيوي والجوافة والبرتقال واليوستفندي.