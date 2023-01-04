محافظ القليوبية يشرُف على إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية

في استجابة فورية لشكاوى مواطني محافظة القليوبية، أشرف اللواء عبدالحميد الهجان، المحافظ، على حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف وإزالة الإشغالات على حرم الطريق بقريتي كفر الجزار والرملة.

إزالة 2 «سيشن» للأفراح مخالفين ببنها

وأشرف محافظ القليوبية على إزالة فورية لحالتي تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 2 قيراط، مُقام عليها سيشن للأفراح، جرى رصدها أثناء المرور، وجرت الإزالة بالكامل بمعدات مجلس مدينة بنها، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين.

تحرير محاضر إشغال طريق ومحاضر سرقة تيار كهربائي بقرية الرملة

وجرى تحرير محاضر إشغال طريق ومحاضر سرقة تيار كهربائي بقرية الرملة بمدينة بنها، لباعة جائلين يفترشون الطريق العام مسببين بذلك إعاقة حركة السير، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

كما جرى التوجيه بإزالة قاعة أفراح بقرية كفر الجزار أمام السكة الحديد، لمخالفتها لشروط الترخيص وتغير النشاط، علاوة على قطعة أرض أخرى تم تشوين مواد بناء بها تمهيدا لبناء قاعة أفراح عليها.

وعلى الفور أصدر «الهجان» تعليماته برفع ومصادرة مواد البناء وإزالة الكشك الخشبي المُقام على الأرض، والمتابعة المستمرة لرصد أي مخالفة في المنطقة لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

المحافظات ينفذ حملات مكثفة

وتأتي تلك الجولة ضمن الحملات المكثفة التي يُجريها المحافظ لتنفيذ الإزالات الفورية لجميع المخالفات والتعديات، بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة والجهات المعنية كافة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فورا.

وشدد «الهجان» على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة، موجها بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين أوالمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.