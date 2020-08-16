السيسي عن تخصيص مليار جنيه لمحور "بنها-المنصورة": لو مفيش تعديات مكناش هنتكلف ربعها

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس كامل الوزير في أثناء حديثه عن محور "بنها-المنصورة".

وقال السيسي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "لو مفيش تعدي على حرم الترعة أو المصرف أو الريّاح ومحدش قرب منه، مكناش هنبقى محتاجين نعمل كوبري بتكلفة مليار جنيه، مكناش هنعمل ربع التكلفة دي".

وأضاف الرئيس السيسي: "عملنا محور تاني خالص في المياه بسبب التعديات، محدش يعمل كده في نفسه، مفيش بلد يعمل فيها مسؤوليها وشعبها كده ويسيبوها بالطريقة دي".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT"" والأتوبيس الترددي.