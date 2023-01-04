أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في جميع محافظات مصر.. تخفيضات 30%

تعد أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في جميع محافظات مصر، أحد أهم الكلمات التي يبحث عنها المواطنون في تلك الآونة، من أجل شراء المستلزمات والمواد الغذائية بوفرة وبأسعار مخفضة عن مثيلها في السوق، لذا فمعرفة أماكنها في المحافظات كافة يسهل على كل مواطن معرفة أقرب مكان لمنزله، من أجل شراء ما يحتاج إليه.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في جميع محافظات مصر التي أعلنت عن أماكنها، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30%.

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة الإسكندرية

- معرض الأزاريطة

- معرض العطارين

- معرض الجمرك

- معرض المنشية

أماكن معرض اهلا رمضان 2023 في محافظة كفر الشيخ

- فى مدينة بلطيم، بجوار الموقف العمومي

- وسط مدينة دسوق

- بجوار حديقة الأسرة والطفولة والأخير بمدينة دسوق

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة المنيا

- مركز ملوى، على شارع العرفان.

- مركز أبو قرقاص.

- معرض في شارع العباسيري.

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة القليوبية

- شارع فريد ندا ببنها

- معرض شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة بشبرا

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة المنوفية

- مسجد سيدي خميس، مديرية غرب شبين الكوم.

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة الشرقية

- مدينة فاقوس بجوار الهابي لاند بميدان عبدالمنعم رياض

- قرية الخطارة بجوار كوبرى الخطارة بفاقوس

- ميدان عرابي بمدينة الزقازيق

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة مطروح

- 3 معارض بمدينة مرسي مطروح

- وسط مدينة السلوم

- وسط مدينة سيوة

- وسط مدينة سيدى براني

وسط مدينة النجيل

- وسط مدينة العلمين

- وسط مدينة الحمام

- وسط مدينة الضبعة

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة سوهاج

- مدينة سوهاج بميدان الثقافة

- حي شرق بمدينة سوهاج

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة البحر الأحمر

- مدينة الغردقة أمام مجمع خدمات الدهار

- الغردقة الموقف الجديد بشارع المصالح

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في السويس

- المكان الرئيسي: أرض المعارض بطريق بورتوفيق، أول الكورنيش الجديد.

- اقامة المعرض بجميع أحياء المحافظة الخمسة.

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في الدقهلية

المقر الرئيسي: استاد المنصورة الرياضي بشارع الجيش.

إقامة معرض بكل مركز في مدن المحافظة، وعددها 24 مدينة.

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة بني سويف

- معرض منتزه النصر.

- معرض الفشن.

- معرض الواسطي.

أماكن معرض اهلا رمضان 2023 في أسيوط

منفذ ميدان الميدوب بحي غرب أسيوط

منفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج

منافذ أمام الوحدة المحلية في المراكز المختلفة