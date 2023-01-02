«تموين الشرقية»: افتتاح 19 معرض أهلا رمضان 2023 بتخفيضات تصل لـ25%

تستعد محافظة الشرقية لافتتاح معارض أهلا رمضان 2023 في المراكز المختلفة، فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، لعرض السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، مقارنة بأسعار السلع الغذائية في المحال التجارية، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية.

وقال محمد سعد، مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المديرية بالتعاون مع الغرفة التجارية، استعدت لشهر رمضان المبارك بإقامة نحو 19 معرض أهلا رمضان، يعرض فيها السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تصل نحو 25%، بالإضافة إلى 30 شادر لحوم و19 سيارة متنقلة تجوب القرى والعزب.

معارض أهلا رمضان 2023 في الشرقية

وأضاف «سعد»، أنه سيتم افتتاح معارض أهلا رمضان 2023، وشوادر تابعة لمديرية التموين، بالإضافة إلى عدد من المنافذ تابعة لمؤسسات أخرى وذلك لعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وهي كالتالي:

- 19 معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية موزعة على مدن ومراكز المحافظة، بينها الزقازيق وفاقوس ومنيا القمح والحسينية وباقي المراكز.

- 35 إلى 40 منفذ أمان، التابع لوزارة الداخلية.

- 19 سيارة متنقلة بالسلع الغذائية واللحوم، واللحوم المصنعة، موجهة للقرى والعزب، لعرض السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة أمام المواطنين خلال شهر رمضان.

- 30 شادر لحوم وسلع غذائية بمنافذ كلنا واحد.

- منافذ شركات الجملة.

ولفت مدير عام الرقابة بمديرية التموين إلى أن معارض أهلا رمضان يتم العمل فيها بداية من يناير الجاري، وحتى انتهاء شهر رمضان، حسبما أعلنت وزارة التموين، فضلا عن استمرار بعض المعارض حتى بعد عيد الفطر المبارك.

تخفيضات 25% على السلع بمعارض أهلا رمضان

وتابع أن الدولة تولي اهتماما كبيرا وتكثف جهودها لعرض السلع والمواد الغذائية وطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان 2023، لافتا إلى مشاركة مؤسسات الدولة المختلفة كوزارة الداخلية، شركات تجارة الجملة، ومنافذ أمان وكلنا واحد، ومديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية، فضلا عن إطلاق التموين سيارات خاصة بها نحو القرى.

رقابة على أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

وأشار «سعد» إلى تشديد الرقابة على الأسعار والتجار في معارض أهلا رمضان 2023 بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من أنها أقل من المحلات التجارية، وتحقيق الالتزام بنسبة التخفيض التي أكدت عليها الدولة لصالح المواطن، من خلال الحملات الرقابية اليومية، فضلا عن انضمام عدد من الهايبرات الكبرى بالمحافظة وعرض أسعار مخفضة كما تعرضها معارض أهلا رمضان.