«الغرف التجارية»: افتتاح معارض أهلا رمضان في 8 محافظات

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بـ8 محافظات، وهي الأقصر وأسوان والبحر الأحمر والمنيا وسوهاج وشمال سيناء ودمياط والشرقية، فضلا عن انتهاء استعدادات افتتاح معارض المبادرة بمحافظات الغربية والإسماعيلية والفيوم وأسيوط.

افتتاح معارض أهلا رمضان

وأوضح العربي، أنّ جارٍ الترتيب لافتتاح المعارض في المحافظات تباعا، إضافة إلى منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ جمعيتي، فضلا عن إنشاء عدد كبير من المعارض بمحافظات الجمهورية كافة، ‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ سلسلة معارض أهلا رمضان تبدأ مبكرا عن موعدها المعتاد هذا العام، وتستمر حتى شهر رمضان، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر عدد من المنافذ السلعية للمواطنين بأسعار مخفضة وعادلة.