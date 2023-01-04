عاجل.. افتتاح منافذ «أهلا رمضان» في المحافظات بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتحت منافذ أهلا رمضان في محافظات الجمهورية اليوم، بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يصل عدد المنافد إلى 200 معرض ثابت بخلاف أخرى متحركة، تجوب القرى والنجوع لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفّضة تصل إلى 30%، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنّه جرى تبكير المبادرة السنوية هذا العام لتبدأ من شهر يناير، لخفض الأسعار وتوفير السلع، لافتا إلى أنّ بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت إنشاء منافذ لها، وصلت إلى 18 منفذا في 6 محافظات، تستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وأكد عز لـ«الوطن»، أنّ كبار المنتجين يشاركون بخصومات تصل إلى 30% حسب نوع السلعة، حيث جرى التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة تقل عن التكلفة وتعوض خسارتها من باقي منتجات الشركة، حيث تصل إلى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، و22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي.

أماكن منافذ أهلا رمضان في المحافظات

- محافظة الجيزة: الملك فيصل - أرض اللواء بالعجوزة - المنيب - ترعة المنصورية بالهرم

- محافظة الإسكندرية: الأزاريطة - العطارين - الجمرك - المنشية

- محافظة الشرقية: الزقازيق - الإبراهيمية - الحسينية - منيا القمح - ديرب نجم - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة

- محافظة المنوفية: مسجد سيدي خميس مديرية غرب شبين الكوم

- محافظة القليوبية: بنها - حي غرب شبرا - قليوب - طوخ - القناطر الخيرية - منطقة المستشح

- محافظة كفر الشيخ: الحامول - بلطيم

- محافظة الفيوم: امام نادي الشباب المسلمين

- محافظة بني سويف: منتزه النصر - الفشن - الواسطى

- محافظة سوهاج: بجوار استاد سوهاج - أمام مركز سوهاج بالإضافة إلى إقامة معرض في كل مركز بالمحافظة.

- محافظة المنيا: مركز ملوي على شارع العرفان - مركز أبو قرقاص - معرض في شارع العباسيري

أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة القاهرة

- السيدة زينب: امتداد شارع السد- ميدان زينهم - منطقة المواردي.

- مصر القديمة: أثر النبي - خارطة الشيخ مبارك - عين الصيرة.

- المقطم: ميدان النافورة - الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال.

- الخليفة: شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن - الأباجية - أسفل كوبري الحضارات.

- التبين: شارع الوسط بجوار ميدان الساعة - شارع الصفا والمروة - شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط.

- حلوان: شارع أبو رجيلة - العزبة البحرية والقبلية - عزبة الوالدة بعرب غنيم.

- طرة: مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الأوتوستراد - شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طره الأسمنت - شارع معهد أمناء الشرطة.

- المعصرة: شارع العروبة - شارع الخشاب أمام جامع أبو بكر- أمام محطة مترو المعصرة.

- البساتين: شارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء - شارع 250 أمام المركز الأوليمبي - منطقة بير أم سلطان.

- دار السلام: شارع الفيوم - شارع مجمع المدارس - شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف.

- 15 مايو: أمام مبنى الحي.

- المعادي: ميدان العرب.