الإعدام شنقا للمتهم بقتل صديقه في حلوان 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل صديقه وإلقاء جثته بمدينة حلوان، بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة حلوان، بالإعدام شنقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر عمر عاشور.

التخطيط لجريمة القتل

وذكر أمر إحالة المتهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، أن المتهم قتل عمدا المجني عليه مع سبق الإصرار، موضحا أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، فأعد لذلك مخططا واستدرجه إلى مسرح الجريمة، وخدعه بإحضار شيء على خلاف الحقيقة كذبا، فلما أجاب المجني على دعوته وما ظفر به حتى التف خلفه وطوق رقبته بحزام جلدي، ثم طعنه عدة طعنات بسلاح أبيض «سكين» فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته، ولم يدر إذ مثل بجثمانه تقطيعا بأدوات وصفها تمهيدًا لإخفاء جريمته أثرًا وتخلص من أعضائه غيبًا على النحو المبين بالتحقيقات.

استخدام أسلحة بيضاء

وأوضح أمر الإحالة حيازة المتهم سلاحا أبيض وأدوات سكين، ساطور، صاروخ كهربائي، استخدمها في الاعتداء على المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانونا.