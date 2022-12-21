تفاصيل قتل عاطل لعمته بسوهاج.. المتهم يمثل الجريمة ويوضح سبب ارتكابها

أجرت جهات التحقيق في الساعات الأولى من صباح اليوم، محاكاة جريمة قتل سيدة على يد نجل شقيقها العاطل يبلغ من العمر 33 عاما، وحضر المتهم إلى مسرح الجريمة لمحاكاة الجريمة، وأوضح أن سبب قيامه بالجريمة نشوب مشادة بينهما أدت إلى خنقه لها، وقررت جهات التحقيق حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت بإجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الجريمة

تلقى مركز شرطة البلينا بلاغا يفيد بوفاة سيدة منزلها ووجودها مسجاة على سرير بغرفة بالطابق الأرضي بمنزلها ترتدي كامل ملابسها ووجود آثار خنق حول الرقبة، وتبين بالتحقيقات أن المتهم يدعى «محمود ا» 33 عاما، قتل عمته المدعوة «سعدية م»، 64 عاما، ربة منزل، غير متزوجة بسبب حدوث خلافات عائلية بينهما، أدت إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتلها خنقا.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بخنق المجني عليها بكلتا يديه حتى فارقت الحياة تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عقَّب المحامي أيمن محفوظ على الواقعة قال إنه قد تلحق بالمتهم عقوبة القتل العمد، وحول عقوبة القتل العمد قال إنه في قانون العقوبات المصري، وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».