مدبولي يستعرض ترتيبات مشاركة مصر كضيف شرف في «القمة العالمية للحكومات»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف فى فعاليات القمة العالمية للحكومات، التى تستضيفها مدينة دبي الإماراتية، وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من الجانب المصري، ومن الجانب الإماراتي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، و عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، و عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وعدد من المسئولين الحكوميين من الجانبين المصري والإماراتي.

وفى مستهل الاجتماع، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر للقيادة السياسية الإماراتية على اختيار مصر كضيف شرف دورة هذا العام من القمة العالمية للحكومات، مؤكداً على التعاون والتنسيق المستمر، بما يسهم فى إخراج هذا الحدث المهم بالصورة المميزة، ويعكس مدى ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية ممتدة فى مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى دور القمة العالمية للحكومات، وتميزها فى استقطاب نخبة من قادة الحكومات والوزراء وصنّاع القرار والمختصين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا وتبادل الرؤي والأفكار بشأنها، وذلك بما يسهم فى تحقيق التنمية والمستقبل الأفضل لمختلف شعوب العالم.

وأشارت الدكتور هالة السعيد، إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار مناقشة واستعراض الترتيبات والتصورات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف فى فعاليات القمة العالمية للحكومات، والمقرر عقدها فبراير المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن تسلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة من سمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتضمن الدعوة لحضور القمة وحلول مصر ضيف شرف للقمة خلال دورتها لهذا العام.

وتطرق محمد القرقاوي، خلال الاجتماع، إلى الاحتفالية التى أقيمت منذ أسابيع بمناسبة الاحتفال بمرور٥٠ عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً إلى أنه من المقرر خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات المقبلة، إقامة احتفالية خاصة بمصر، تُعرض فيها التجربة المصرية فى التنمية والإدارة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفت القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات تستهدف صياغة مستقبل أفضل لمختلف شعوب العالم، وذلك من خلال المشاركة الواسعة لمسئولي الحكومات العالمية، وممثلي القطاع الخاص.