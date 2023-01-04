مدبولي: الدولة حريصة على دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة «سكاتك النرويجية» في مصر، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك النرويجية»، ومحمد عامر، المدير العام الإقليمي للشركة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسؤولي الشركة النرويجية، مؤكدا أن شركة «سكاتك» تعد شريكا استراتيجيا لمصر في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأضاف «مدبولي» أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ القرارات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التوجه العالمي لدعم مثل هذه المشروعات، مشيرا في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر من بين مجالات أخرى، مشيرا إلى أنه جرت إضافة مادة جديدة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إذ نصت هذه المادة على منح مجموعة من المشروعات الاستثمارية وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، كما ألزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي.

وأوضح وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتصدير الهيدروجين الأخضر لعدد من الدول، لافتا إلى أن هذه السوق أصبحت سوقاً تنافسية إلى حد كبير، خاصة مع حزم التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومات للشركات العاملة في هذا المجال، مؤكدا أن مصر تضع كل هذه التطورات العالمية محل الدراسة دائما.

من جانبه، استعرض تيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك النرويجية»، آخر تطورات مشروعات الشركة في مصر، التي تتضمن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات مع التحالف المكون من «صندوق مصر السيادي» وشركة «أوراسكوم للإنشاءات» وشركة «فيرتيجلوب»، وكذلك مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء سعة 1 مليون طن سنوياً، وكلاهما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا مشروع طاقة الرياح بقدرة 5 آلاف ميجاوات الذي تعمل الشركة على تطويره في مصر.

وأعرب محمد عامر المدير العام الإقليمي للشركة عن الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لاستثماراتها في مصر، مشيدا بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الحرب الجارية وتغيرات قطاع الطاقة عالمياً.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمساندة المشروعات التي بدأت شركة «سكاتك النرويجية» في تنفيذها في السوق المصرية، وتطلعها لتوسيع مجالات التعاون مع الشركة في الفترة المقبلة.