لإظهار معادن البشر.. اليوتيوبر عمار البكر يتجول في الشوارع بزي «شحات»

متجولًا في شوارع ألمانيا، مرتديًا زيًا مُخالفًا لعادته، فمرة يظهر فقيرًا شحاذًا، وأخرى كفيفًا، يطلب من المارة مساعدته، واضعًا كاميرا خفية لا يراها أحد، هكذا تصدر اليوتيوبر السوري عمار البكر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، في تجربة جديدة، حققت رواجًا عالميًا، وأبرزت معدن البشر.

انطلق عمار البكر في تجربته الإنسانية بشوارع مدينة شتوتجارت الألمانية، مُحاولًا إثبات المعدن الحقيقي للبشر، بسبب حديثه لـ«الوطن»: «حاولت إني أعمل تجربة حية وواقعية لمعدن البشر، بدأت فكرتي على طريقة الكاميرا الخفية، وارتديت مرة زي شحاذ، ومرة كفيف، وفي كل مرة نجح في التجربة».

نتائج إيجابية لتجربة «عمار»

جميع المرات التي حاول فيها «عمار» إثبات طبيعة البشر التي ولدوا بها نجح فيها، وحققت نتائج إيجابية لطالما سعى لها، وأوضح للجميع أن البشر لا يخذلون بعضهم: «بتنجح تجربتي في كل مرة، حصلت على دعم غير طبيعي من البشر في الشارع»، مؤكدًا أن ردود فعل المارة في الشارع عند الكشف عن هويته تكون مفاجأة: «مفيش حد بيصدق إني فعلًا بمثل، وبيتفاجئوا، وفي بعضهم بيعبر عن إعجابه بالفكرة، تأكيد المعدن الحقيقي لنا هو أمر مهم جدًا».

أعمال خيرية.. وتهنئة أنجيلا ميركل

لم تتوقف أعمال اليوتيوبر السوري الخيرية؛ إذ شارك خلال الفترة الماضية في إيصال المياه لبعض منازل السوريين في مدينة الحسكة، وبسبب أعماله الخيرية في ألمانيا، هنأته المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بعد أن رزق بمولوده الجديد منذ أشهر.