احتراق 10 حافلات نقل نتيجة انفجار في شتوتجارت الألمانية (فيديو)
معلومات أولية: خلل تقني بإحدى الحافلات الكهربائية وراء الانفجار
كتب:
وكالات
01:21 ص | الجمعة 01 أكتوبر 2021
عناصر من الشرطة الألمانية
احترقت ما لا يقل عن 10 حافلات نقل، نتيجة انفجار بمحطة حافلات في شتوتجارت الألمانية.
وقالت مصادر محلية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو خلل تقني بإحدى الحافلات الكهربائية، فيما لم يسفر الانفجار عن أي خسائر بشرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
BREAKING: Massive fire and explosions at a bus depot in Stuttgart. pic.twitter.com/dckFOUjvkO— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 30, 2021