احتراق 10 حافلات نقل نتيجة انفجار في شتوتجارت الألمانية (فيديو)

احترقت ما لا يقل عن 10 حافلات نقل، نتيجة انفجار بمحطة حافلات في شتوتجارت الألمانية.

وقالت مصادر محلية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو خلل تقني بإحدى الحافلات الكهربائية، فيما لم يسفر الانفجار عن أي خسائر بشرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

BREAKING: Massive fire and explosions at a bus depot in Stuttgart. pic.twitter.com/dckFOUjvkO