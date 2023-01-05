رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا حول حصاد الإصلاحات الإدارية لعام 2022

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا حول حصاد الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء والتحول نحو اللامركزية في الإدارة خلال 2022، مشيرا إلى أن الجامعة حققت الخطة التدريبية بنسبة 100% لتنمية مهارات وقدرات الجهاز الإداري بالجامعة، ورفع كفاءتهم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تحقيق 97% من إنجاز وسرعة حسم الشكاوى

وأكد التقرير نجاح جامعة القاهرة خلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة لتطوير العمل وتحسين الأداء الإداري، وزيادة الإنتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

وأضاف التقرير أن جامعة القاهرة حققت الإصلاح الإداري وذلك من خلال التحول إلى اللامركزية في العمل داخل الجامعة لسرعة الأداء وفقا لمتطلبات الجودة الإدارية، وبما تسمح به القوانين واللوائح لرفع كفاءة الأداء الإداري، والقضاء على الروتين ومقاومات تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية.

استمرار تطبيق اللامركزية لسرعة الاداء والقضاء على الروتين

واوضح التقرير أن جامعة القاهرة كانت أول جامعة مصرية يتضمن هيكلها التنظيمي التقسيمات التنظيمية المستحدثة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي، ومن بينها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة المركزية للموارد البشرية، والإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الجامعة، والتي تُعد من الإدارات النوعية والمميزة ولا توجد سوى في جامعتين مصريتين فقط؛ من بينها جامعة القاهرة، وأشار التقرير إلى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

دعم وجود منصات رسمية موثقة للجامعة

من جانبه وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالاستمرار في التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، واستمرار دعم وجود منصات رسمية موثقة للجامعة لتعزيز التواصل مع الطلاب وحل مشاكلهم أول بأول وحتى لا يتم تضليلهم من الصفحات التي تستغل اسم الجامعة في نشر أخبار كاذبة وبث الشائعات.

وأكد الدكتور الخشت، على استمرار تطوير الهياكل التنظيمية للجامعة لخدمة العملية التعليمية، مع تكوين جيل جديد من الإداريين لتحقيق الاستفادة القصوى للقدرات ودعم اللامركزية، وتمكين الكفاءات من الشباب، ووضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية في ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة وخطة الجامعة الاستراتيجية، واستمرار دعم الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي الجامعة من خلال تعزيز صندوق الرعاية الطبية، والتوسع فى الخدمات والتيسيرات وأوجه الدعم والامتيازات المُقدمة لهم لتخفيف الأعباء عنهم، والتعاقد مع أكبر سلسلة صيدليات لتوفير وصرف الأدوية في فروعها الممتدة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه في إطار اهتمام الجامعة بالبعد الاجتماعي لمنسوبيها تم تخفيض مصاريف الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم ولأبنائهم، وإجراء ترقيات العاملين في المواعيد الرسمية، واعتماد تنفيذ الأحكام في كافة الموضوعات مثل تصويب الأجر المُكمل وضم العلاوة وتعديل الشكل التعاقدي للعديد من الموظفين، واعتماد تنفيذ كافة الأحكام القضائية بشأن أية مستحقات مالية للعاملين والأساتذة.