بالأسماء.. فوز 41 عالما وباحثا بجوائز جامعة القاهرة لعام 2022

اعتمدت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2022، بأنواعها: التميز العلمي، والتقديرية، والتفوق العلمي، والتشجيعية، والاختراع، وجائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي، وجائزة الأميرة فاطمة، إذ فاز بالجوائز 41 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنَّ لجان التحكيم تكونت من أكبر الأساتذة من الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تطوير معايير جوائز الجامعة لتواكب التغيرات العالمية في البحث العلمي، منها استحداث عدد من المعايير الجديدة مثل الحداثة والنوعية فيما يتعلق بالبحث العلمي، وارتباط الأبحاث العلمية بخطط التنمية المستدامة، وذلك كجامعة من جامعات الجيل الرابع.

ففي جوائز التميز، وعددها جائزة واحدة لكل مجال من المجالات السبعة، فازت الدكتورة منى فؤاد علي عبدالغني بكلية الآثار في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور حسن عبدالباسط محمد بكلية الحقوق في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور يوسف فوزي راشد بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتورة ألفت جميل شاكر بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور جمال سيد علي الباروطي بكلية الزراعة في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات، والدكتورة فكيهة محمد الطيب بكلية العلوم في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، وحجبت الجائزة في مجال العلوم الأساسية طبقا لتقديرات ودرجات لجان المحكمين.

الجوائز التقديرية

وفي جوائز جامعة القاهرة التقديرية وعددها جائزة واحدة لكل مجال من المجالات السبعة، حصل على الجائزة مناصفة الدكتور علاء الدين عبد المعطي محمد بكلية الطب البيطري والدكتور سلامة أبو اليزيد عوف بكلية العلوم في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات، والدكتور الحسين محمد عبدالمنعم السيد بكلية الآداب في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور محمد محمود محمد يوسف بكلية التجارة في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور محيي سعد عبدالحميد منصور بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور فؤاد عبدالمنعم عبدالله بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور ندا فاروق أحمد عطا بكلية العلوم في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، وحجبت الجائزة في مجال العلوم الأساسية حسب درجات وتقديرات لجان التحكيم.

جوائز التفوق العلمي

وبالنسبة لجوائز الجامعة للتفوق العلمي، وعددها جائزة واحدة لكل مجال من المجالات الثمانية، فاز الدكتور صفا عبد القادر محمد حامد بكلية الآثار بالجائزة في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتورة مروة محمد شبل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور محمود محمد كامل بالمعهد القومي للأورام في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور إيهاب رضا أحمد محمد بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية.

وحجبت الجائزة في مجالات: العلوم الأساسية، والعلوم الهندسية، والعلوم البينية ومتعددة التخصصات، والعلوم التكنولوجية المتقدم، طبقًا لدرجات وتقديرات المحكمين.

الجائزة التشجيعية

وفي جوائز الجامعة التشجيعية وعددها 26 جائزة في 10 مجالات، فاز بها الدكتور سيد رشاد قرني محمد بكلية الدراسات الأفريقية في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتورة سهام كمال محمد عبدالعال بكلية العلوم في مجال العلوم الفيزيائية.

وفي مجال العلوم الكيميائية فازت الدكتورة سالي السيد أحمد عاشوري العشري بكلية العلوم، والدكتور يوسف محمد أحمد بكلية العلوم، وفي مجال العلوم الكيميائية مناصفة بين الدكتورة هدى كامل محمود سيد، والدكتورة مروة البدري محمد خليفة بكلية العلوم.

وفي مجال العلوم البيولوجية فاز بها الدكتور عمرو عادل عبدالخالق بكلية العلوم، والدكتورة علا سيد أحمد بالمعهد القومي للأورام.

وفي مجال العلوم الزراعية فاز بها الدكتور عصام محمد عبدالعليم عبدالسلام بالمعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتورة مروة إبراهيم عبدالحميد بكلية الطب البيطري، والدكتورة مروة محمد عطية بكلية الطب البيطري، الدكتور مهدي سيد مهدي السيد بكلية الزراعة.

وفي مجال العلوم الطبية فازت الدكتورة أسماء السيد عبداللطيف بكلية الصيدلة، والدكتورة مروة عدلي محمد صالح بكلية الطب، والدكتورة زينب عبد اللطيف محمود بكلية الطب، والدكتورة إيمان دسوقي طه بالمعهد القومي للأورام. وفي مجال العلوم الهندسية فاز الدكتور محمد محيي محمد سعد بكلية الهندسة، والدكتورة أمنية حمدي عبدالرحمن بالمعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتور صفوت محمود صفوت بكلية الهندسة، والدكتورة هبة الله عصام الدين بكلية الهندسة.

وحُجبت الجائزة في مجالات العلوم الاجتماعية، والعلوم الجيولوجية طبقا لدرجات وتقديرات المحكمين.

وفازت بجائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي، الدكتورة مي يوسف عبدالقادر خليف بكلية الآداب، وفازت بجائزة الأميرة فاطمة الدكتورة نوال عبدالرؤوف مصطفى بكلية العلاج الطبيعي.

وبالنسبة لجائزة الجامعة للاختراع، والتي تُمنح لكل من حصل على براءة اختراع وتنطبق عليه الشروط، فاز بها مناصفة كل من الدكتورة داليا جلال مصطفى سعيد بكلية الهندسة، والدكتور حسام محمد عبدالحميد بكلية الهندسة.