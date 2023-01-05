رئيس «النواب الليبي»: توافقنا على إجراء انتخابات في أقرب وقت لإنجاز المسار الدستوري

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إنّ هناك تقارب كبير بين مجلس النواب والدولة، حيث جرى الاتفاق على الإسراع في إنجاز المسار الدستوري والعمل بكل ما يلزم للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.

وأضاف صالح، في بيان مشترك ألقاه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية من مقر البرلمان المصري، بثّته قناة القاهرة الإخبارية، «أوجه التحية والشكر الجزيل لمصر رئاسة وشعبا، وكل من سعى ويسعى إلى وصول الليبيين لإنهاء حالة الصراع ودعم الاستقرار والأمن في بلادنا، ودعم الاتفاق الليبي، والتحية والشكر لكل الدول الصديقة والشقيقة المساندة لنا من أجل حل الأزمة الليبية».

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «أشكر الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حيث جرى الاتفاق على التوصل لقاعدة دستورية في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات»، لافتا إلى أنّ بعثة الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم المبادرات الرامية إلى تحقيق توافق «ليبي - ليبي»، وهناك حاجة ماسة إلى مؤسسات جديدة شرعية.