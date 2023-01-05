«الجيش الثاني» ينسق مع محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة لخدمة المجتمع المدني

نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني، مؤتمرا بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة، لبحث سبل التعاون المشترك في شتى المجالات، في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع المجتمع المدني في المجالات كافة، ودعم مخططات التنمية الشاملة للدولة.

وتضمن المؤتمر عرضا تفصيليا لجهود الجيش الثاني الميداني في خدمة المجتمع المدني بجميع المحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية.

وألقى اللواء أركان حرب محمد عبدالرحمن ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعميق أواصر التعاون والترابط مع مؤسسات المجتمع المدني بما يعود بالنفع على أبناء الشعب المصري العظيم.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن شكره وتقديره للقوات المسلحة على جهودها في مكافحة الإرهاب بالتزامن مع تنفيذ خطط التنمية في ربوع الوطن كافة، خاصة معدلات تنفيذ مشروع حياة كريمة بمحافظة الدقهلية والذي ينفذ بدقة وسرعة غير مسبوقة وتحت إشراف العناصر الهندسية للجيش الثاني الميداني.

وألقى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، كلمة أكد فيها حرص الجامعة على تسخير إمكانياتها في مختلف المجالات البحثية والعلمية والتكنولوجية، بالتعاون مع القوات المسلحة والجهات المعنية لخدمة أبناء محافظة الدقهلية.

حضر المؤتمر عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من شباب المستثمرين بمحافظة الدقهلية، وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات بجامعة المنصورة، وعدد من ضباط هيئة قيادة الجيش الثاني الميداني.