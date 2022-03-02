عاجل.. وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز قيادة في الجيش الثاني الميداني

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «باهر - 21»، الذي يجريه الجيش الثاني الميداني، ويستمر لعدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، لتقديم أوجه الدعم كافة للجيش الثاني الميداني، لتنفيذ المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار، كما أشار إلى حرص رجال الجيش الثاني الميداني، على التضحية بالغالي والنفيس، لتنفيذ المهام المخططة والطارئة على أكمل وجه.

وبدأت المرحلة الرئيسية للمشروع، بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي، عددا من القادة والضباط المشاركين في المشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، ومدى إتقانهم لها، وفقا لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني، لتنفيذ المهام التي توكل إليهم، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به العناصر المنفذة للمشروع، بما ينم عن استعداد قتالي عالٍ وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع، مؤكدا أنّ القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته، بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في جميع التخصصات، وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف.

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد مراحل من المشروع تضمنت عرض التقارير والقرارات والخطط المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون وفرض المواقف المتغيرة وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل أثناء مراحل إدارة العمليات.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والجاهزية القتالية العالية لتنفيذ المهام التي توكل إليهم.