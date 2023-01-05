مستشار رئيس الوزراء: «وثيقة سياسة الملكية» خطوة لتحسين مناخ الاستثمار

أكدت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أنّ وثيقة سياسة ملكية الدولة تتماشى مع خطط الدولة الإصلاحية، ومنها برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وهي خطوة جديدة لتحسين مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة جيهان، في الجلسة الثانية للمنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المُنعقدة حاليًا بمشاركة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمُنعقدة بعنوان «بيئة الاستثمار في مصر.. بين الواقع والمأمول».

الأجر العادل للعامل المصري

وأضافت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أنّ برنامج الإصلاح الهيكلي يعمل على محاور مختلفة لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها العمالة، ونعمل حاليا على تحقيق توازن لمنح العامل المصري أجرًا عادلاً يتناسب مع إنتاجية جيدة وفي الوقت ذاته يكون أجرًا تنافسيًّا.

وواصلت الدكتورة جيهان صالح: «هناك فرصة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي في ظل الظرف العالمي الحالي، وارتفاع تكلفة الإنتاج في أوروبا، وبحث دول أفريقيا عن قاعدة صناعية قريبة للأسواق العالمية، ما يجعل مصر سومًا ناشئة جاذبة وتنافسية».

لجنة حل مشاكل المستثمرين

وأردفت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء: «الحكومة لديها خطط لتحسين مناخ الاستثمار على المدى القريب والبعيد، وثمة خطة عاجلة تشمل لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وهو إجراء مؤقت لحين الوصول إلى نظام سهل ومرن وقادر على تجاوز المشكلات».