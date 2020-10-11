عاجل.. جيهان صالح: الحكومة تعتزم إعلان تفاصيل "الإصلاح الهيكلي" قريبا

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعرض قريباً جداً الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتتبناها في الفترة المقبلة، للبناء والحفاظ على ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه البلاد خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في منتدى سياسات المستقبل، الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، بقيادة الدكتورة شيرين الشواربي، عميد "الكلية"، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول التطورات الاقتصادية في مصر وخطة عمل الحكومة لمواجهة التحديات المتسارعة.

وأضافت "جيهان"، خلال كلمتها بـ"منتدى سياسات المستقبل"، أن الإصلاحات الهيكلية ستكون "معروفة للكل" قريباً جداً.

وقالت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إننا طوال السنوات الماضية أجرينا برامج إصلاحات اقتصادية كثيرة جداً، وكانت المؤشرات الاقتصادية تتحسن، ثم يحدث "دروب"، مرجعة ذلك لعدم إجراء "إصلاح هيكلية"، بالتزامن مع "الإصلاحات المالية"، مضيفة: "واحنا أخدنا في اعتبارنا الكلام ده".

وأشارت "جيهان"، إلى أننا نريد سماع رأي الأكاديميين ومجتمع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بخصوص "الإصلاح الهيكلي"، لتتكامل الجهود جميعاً، بما يدعم جهود ومستهدفات الدولة المصرية لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي.

يذكر أن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، قد كلَّف الدكتورة جيهان صالح، بالعمل مستشاراً اقتصادياً لرئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2018.

وآخر منصب شغلته الدكتورة جيهان صالح، قبل تكليفها بالعمل مستشاراً اقتصادياً لرئيس مجلس الوزراء، هو عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات منذ عام 2013 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الاسكندرية.

وهي حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بمصر والماجيستير والدكتوراه في الاقتصاد من شيكاغو في أمريكا، وشغلت العديد من المهام على صعيد العمل العام، كعضو لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة ثلاثة أعوام.

وعملت الدكتورة جيهان، في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والجامعات الأمريكية، كما ساهمت مع مجموعة من الاقتصاديين الذين تطوعوا لإعداد منهاج عمل وخطة طريق بما يمكن تسميته بالدستور الاقتصادي.