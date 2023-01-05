استقبال 120 ألف مريض بطوارئ مستشفيات جامعة بني سويف خلال 2022

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الخميس، استقبال قسم الطوارئ بمستشفيات الجامعة أكثر من 120 ألف حالة خلال 2022، أيام الأحد والثلاثاء الخميس من كل أسبوع، وجرى حجز أكثر من 20 ألف مريض بالأقسام الداخلية، بعد التوسعات التي تمت بالقسم حيث تم إنشاء استقبال خاص لحالات الباطنة وكذلك استقبال خاص بالأطفال، وإنشاء رعاية الطوارئ.

قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي

وأشارت الجامعة في بيان صحفي اليوم الخميس، إلى أن قسم الطوارئ في مستشفيات جامعة بني سويف من أهم أقسام استقبال الطوارئ على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة؛ لوجود إمكانيات طبية وبشرية، وضم القسم أحدث وأدق الأجهزة الطبية التي تقدم خدمة كبيرة للمرضى وعدم تحويلهم لجهات أخرى، حيث يتم إسعاف الحالات وإجراء العمليات في أقل وقت ممكن.

وتضم المستشفى الجامعي باقة من أساتذة كلية الطب في جميع التخصصات التي تخدم المرضى، وتوفر العبء المادي، ويتولى القسم استقبال حالات جراحة القلب والصدر وجراحة المخ والأعصاب، وحالات السكتة الدماغية على مدار الأسبوع.

خطة مستقبلية لتوسعة وحدة الطوارئ بالمستشفى الجامعي

وأكدت الجامعة وضع خطة مستقبلية لتوسعة وحدة الطوارئ، وإضافة قسم خاص لاستقبال الحوادث بالدور الأول العلوي في القريب العاجل لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.