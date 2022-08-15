خروج 10 من مصابي حادث الصحراوي من مستشفى بني سويف الجامعي

صرح أطباء مستشفى بني سويف الجامعي، صباح اليوم، بخروج 10 من المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف والذي وقع أمس، وأسفر عن إصابة 12 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

وأصيب 12 شخصا، امس الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، حيث تلقت مديرية الأمن بالمحافظة إخطارا بالحادث وجرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وجرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث

تقديم العلاج والإسعافات الأولية للمصابين

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي تحت قيادة الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى بإشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، 12 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، حيث جرى نقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

إجراء الإسعافات الأولية للمصابين

وأجريت الإسعافات الأولية اللازمة والإشاعات للمصابين، للاطمئنان على صحتهم وعدم تعرضهم لأي كسور، وتبين أن أغلب الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات واشتباه كسور، وجرى وضعهم تحت الملاحظة قبل أن يقرر أطباء المستشفى التصريح بخروج 10 مصابين لتحسن حالتهم، فيما ما زالت حالتين تخضع للعلاج بالأقسام الداخلية بالمستشفى.