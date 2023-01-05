ميسي رفع «كأس عالم» مزيفة في قطر.. والفيفا يتدخل للتأكد

رغم الفرحة الكبيرة التي أظهرها اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أنه رفع كأس العالم بنسخة مزيفة، وكسرت الصورة الأرقام القياسية على موقع الصور «إنستجرام»، حيث حصلت على أعلى معدل مشاهدات من صورة البيضة الشهيرة.

الصورة حصدت على إعجاب من قبل 74 مليون شخص ولكن مشجعين من الأرجنتين، ذكروا أن الكأس الذي رفعه ميسي في قطر بعد فوز بلاده على منتخب فرنسا بضربات الجزاء، مزيفة بحسب صحفة «كلارين» الإنجليزية.

ظهور النسخة الأصلية

وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، على تسليم ميسي النسخة الأصلية للمرة الأولى للتصوير، ثم أخذها منه وإعطاءه نسخة مقلدة لرفعها مع أصدقاءه.

قصة النسخة المقلدة

وأشارت مشجعة أرجنتينة، إلى أن النسخة تم تصنيعها لمدة 6 أشهر، ودخلت الملعب وتصورها معها اللاعبون ولكن الفيفا شك من أنها النسخة الحقيقة فطلبت التحقق منها ثم تأكدوا أنها مقلدة وظهر ذلك في إشارة ميسي وزميله دي ماريا.