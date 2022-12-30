آخر ما كتب بيليه على «إنستجرام».. رسالة لميسي ومنتخب البرازيل ودعم للمغرب

حالة من الحزن تعيشها أوساط كرة القدم بعد وفاة الأسطورة البرازيلية والعالمية بيليه عن عمر ناهز 82 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، إذ توفى بمستشفى في ساو باولو ظل فيها ملازمًا السرير لمدة شهر، وكان آخر ما كتبه عبر صفحته على «إنستجرام» تهنئة لمنتخب الأرجنتيني وليونيل ميسي بعد الفوز بلقب كأس العالم قطر 2022.

وكتب بيليه بعد تتويج ليونيل ميسي بقلب كأس العالم قائلًا: «اليوم، تواصل كرة القدم سرد قصتها، كما هو الحال دائمًا، بطريقة آسرة، فوز ميسي بكأس العالم لأول مرة.. صديقي العزيز مبابي سجل أربعة أهداف في المباراة النهائية، يا لها من هدية كانت مشاهدة هذا المشهد لمستقبل رياضتنا».

التهنئة للمنتخب المغربي ولأفريقيا

وقدم الأسطورة البرازيلية بيليه التهنئة أيضًا للمنتخب المغربي بعد التألق الأخير في كأس العالم: «ولا يسعني إلا أن أهنئ المغرب على هذه الحملة الرائعة، إنه لأمر رائع أن ترى أفريقيا تتألق، مبروك الأرجنتين وبالتأكيد دييغو يبتسم الآن».

رسالة دعم للمنتخب البرازيلي

وبعد خروج البرازيل من الدور ربع النهائي من كأس العالم، نشر رسالة موجهة للاعبي البرازيل قائلًا: «الحياة فرصة، ما نفعله بها متروك لكل شخص، سواء فهمناها بشكل صحيح أو بشكل خاطئ، في النصر نستقبل الاحتفال، في الهزيمة نتعلم، وفي كأس العالم، أحلامنا لا تموت، بغض النظر على النكسات».

وأضاف بيليه: «على الرغم من الألم الذي نشعر به مع خروجنا من كأس العالم.. أطلب من البرازيليين أن يتذكروا ما يزعجنا حتى ظهور النجوم الخمسة الأولى على صدورنا، فالحب هو الذي يحركنا، لا أعرف ما الذي يجعلنا مجانين بكرة القدم.. فهذا لتوحيد صداقتنا الحقيقية حول الرياضة، ونسيان كل المشاكل التي تواجهنا».

واستكمل أسطورة كرة القدم رسالته مؤكدًا أن البرازيل لا زالت تحلم بالنجمة السادسة، كما حلم بتتويج البرازيل بأول نجمة عندما كان صغيرًا، موجهًا رسالة لأصدقائه في المنتخب: «إلى أصدقائي الرياضيين واللجنة الفنية للمنتخب الوطني، أقدم لكم إعجابي وتضامني وحبي، أتمنى لجميع البرازيليين أن يتخطوا خسارتنا، فالحلم لنا».

بيليه الهداف التاريخي للسامبا

وبدأ الأسطورة البرازيلية، بيليه، مسيرته في عالم كرة القدم مع ناس سانتوس البرازيلي في عمر 15 عامًا، ولعب مع منتخب البرازيل بعمر 16 عامًا، واستطاع مع السامبا الفوز بـ3 بطولات في كأس العالم، ولم يحقق أي لاعب هذا الإنجاز من بعده، وهو الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي مناصفة مع النجم نيمار دا سيلفا برصيد 77 هدفًا.