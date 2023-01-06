البيت الروسي يحتفل بالعام الجديد بمشاركة أطفال من جنسيات مختلفة

قدم مجموعة من الأطفال المصريين، وعدة دول أخرى مواهبهم في الرسم خلال المعرض التشكيلي الذي نظمه البيت الثقافي الروسي احتفالاً بالعام الجديد، من أجل التعايش المشترك بين الجنسيات والثقافات وتبادل الخبرات، والاهتمام بعرض عادات وطبيعة روسيا وثقافتها وتنمية المستوى الفني للمشاركين وتكوين الفكر والشخصية الإبداعية.

وخلال فعاليات الحفل الختامي لفاعليات الموسم الثقافي بالمركز جرى عرض أعمال الأطفال المشاركين في «استديو الفن التشكيلي» التي أنتجها 25 طفلاً بدءاً من عمر 4 سنوات فما فوق والمشاركين من الكبار من محبي الفنون على مدار عام كامل، بإشراف الفنانة هبة صالح مسؤولة استوديو الرسم وأخصائية العلاج بالفن.

وأوضحت أن المعرض يقوم على تنفيذ أعمال فنية وتقييم المشارك منذ بدء السنة إلى نهايتها لتحديد مستواه الفنى: «عرضنا 40 عمل فني بقاعة العرض بالمركز»، لمواهب من الجزائر وسوريا وصربيا وحاملي الجنسيات المزدوجة.

استديو الفن التشكيلي يهتم بتنمية الموهبة

ويهتم «استديو الفن التشكيلي» بممارسة الفنون وتنمية وصقل الموهبة وإعدادها للمشاركات الفنية والقدرة على التنافس في المسابقات محليًا ودوليًا، واستخدام التجريب بكل خامات فنون الرسم والتصوير التقليدية والحديثة ودمجها معًا، لتتنوع الموضوعات ما بين الاكاديمية والحداثة، والتعبير عن عادات وتقاليد روسيا والعمارة بها وطبيعه الحياة والطقس خاصة الشتاء ومظاهر الاحتفال بالعام الجديد.

أطفال مصر يتميزون بمواهب فطرية عالية

واستمع مراد جاتين باهتمام لكل طفل أثناء شرح لوحته الفنية، وتعامل بأبوه وحنان مع الأ طفال مشيدًا بمستواهم الفني، وفي ختام الحفل قام توزيع شهادات التقدير على المشاركين في المعرض، مؤكداً أن أطفال مصر يتميزون بمواهب فطرية عالية سواء في الرسم أو البالية أو الموسيقى.

معبراً عن سعادته بثقة العائلات المصرية في البيت الروسي، والحاق إطفالهم بالدورات المختلفة مرحبا بهذا الحشد الكبير من الاسر المصرية التي جاءت لمشاهدة اطفالهم وهم على خشبة مسرح «تشايكوفسكي».

ويتيح البيت الثقافي الروسي، الفرصة للأطفال لتنمية مواهبهم ومهاراتهم الشخصية من خلال المعارض التي ينظمها على المستوى المحلي، ويساعدهم على المشاركة في مسابقات دولية، وفقاً لشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، وأعرب عن شكره لإدارة المركز الروسي للتفاعل مع المجتمع المصري بإيجابية.