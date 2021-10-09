حفل فني لبراعم تنمية المواهب في «أوبرا الإسكندرية» بمناسبة عيدها الـ33

تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية، غدا الأحد، حفلا فنيا لمركز تنمية المواهب في الإسكندرية يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل الأعمال الغنائية لكبار المطربين في إطار احتفالات، وذلك في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالعيد الـ33 على إنشائها.

أغاني احتفال عيد الأوبرا المصرية الـ33 في الإسكندرية

ووفقاً لما أعلنته دار الأوبرا بالإسكندرية مسرح سيد درويش، فسيتم عرض عدد من الاغاني المميزة منها: «يا أغلى اسم في الوجود.. على بلد المحبوب.. النور مكانه.. إن كنت ناسي.. يامسافر وحدك.. قلبي دليلي.. بتسأل ليه عليا.. أما براوة..روحي وروحك.. على اليادي.. مضناك يقدمها طلبة وطالبات فصل الغناء العربي قيادة وتدريب الفنان وليد حيد».

ويقدم فصل كورال الأطفال تدريب الفنان محمد حسني مجموعة متنوعة من الأغنيات لكبار الملحنين، بالاضافة إلى بعض الأغاني المعاصرة منها: «فيها حاجة حلوة.. بفتة هندي.. أحلف بسماها.. الجيرة والعشرة.. دولا مين.. بكرة أجمل من النهاردة.. الباقي هو الشعب ويختتم الحفل طلبة وطالبات الفصلين برائعة كوكب الشرق ام كلثوم مصر التي في خاطري».

تاريخ دار الأوبرا المصرية

يذكر أن دار الأوبرا المصرية الجديدة افتتحت في العاشر من أكتوبر في عام 1988، وتعد الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة أفريقيا وتبقي مصر رائدة في مجال فنون الأوبرا منذ عام 1869 عند افتتاح دار الأوبرا الخديوية القديمة التي احترقت عام 1971، وتم إنشاء الأوبرا الجديد بمنحة من الحكومة اليابانية وتضم العديد من الفرقة الفنية المختلفة وتقدم العروض على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.