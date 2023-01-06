«ناسا» تحذر من تنامي القدرات الصينية الفضائية وسيطرتها على موارد القمر

حذرت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الامريكية، المعروفة باسم «وكالة ناسا»، من تنامي القدرات الصينية الفضائية، وسعى السلطات في بكين الحثيث للفوز بسباق القمر، معربا عن ثقته في أن الجهود الأمريكية للعودة إلى القمر تسير وفق الخطة المرسومة.

«ناسا»:«بكين» حققت نجاحات عظيمة في مجال الفضاء

وقال مدير «ناسا» بيل نيلسون، إن هناك مخاوف من سيطرة الصين على أكثر المواقع الغنية بالموارد على سطح القمر، مشيرا في مقابلة مع موقع «بوليتيكو» الأمريكي، إلى تحقيق الصين في مجال الفضاء خلال الـ 10 سنوات الماضية نجاحات عظيمة.

وأضاف نيلسون، أن موعد هبوط الصين على سطح القمر يقترب أكثر فأكثر، مشددا على ضرورة حصول وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، على التمويل الكافي لتنفيذ كل المشروعات عندما يتعلق الأمر بسباق الفضاء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار مدير «ناسا» بيل نيلسون، إلى تمويل «الكونجرس» الأمريكي لبرنامج «أرتميس»، معبرا عن تفاؤله بتحقيق «أرتيميس 2»، هدف إرسال طاقم لمدار القمر بحلول 2024.

«الكونجرس»: 24.5 مليار دولار كتمويل لوكالة الفضاء «ناسا»

وكان «الكونجرس» الأمريكي، وافق في وقت سابق، على 24.5 مليار دولار كتمويل لوكالة الفضاء «ناسا» في السنة المالية 2023، أقل بنحو نصف مليار دولار مما طلبه الرئيس جو بايدن.

وفي العام الماضي 2022، أعلنت السلطات الصينية، عن مشروع لبناء قواعد مخفية في أنفاق طبيعية يطلق عليها أيضا «أنابيب الحمم البركانية» تحت سطح القمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت وسائل إعلام، إلى تحقيق، إدارة الفضاء الوطنية الصينية منذ أقل من 30 عامًا تقدمًا مذهلاً في استكشاف الفضاء، مشيرة إلى إرسال أول مركبة هبوط على الإطلاق إلى الجانب البعيد من القمر، وأصبحت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، ثاني وكالة فضاء تهبط بنجاح بمركبة على المريخ.