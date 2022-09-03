ناسا تعلن تأجيل إطلاق صاروخها الجديد للقمر بسبب تسرب الوقود

ألغت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية (ناسا) المحاولة الثانية لإطلاق رحلة تجريبية طموحة لصاروخها القمري الجديد «أرتيميس1» اليوم السبت، بسبب تسرب أدى إلى تأخير التزود بالوقود.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية ألغت الاثنين الماضي، إطلاق الصاروخ قبل 40 دقيقة على ساعة العد التنازلي بسبب فشل أحد المحركات من طراز RS-25 في أداء وظيفة التبريد بشكل صحيح

وكانت «ناسا» تأمل في إطلاق مهمتها القمرية «أرتيميس1» على قمة نظام الإطلاق الفضائي الشاهق (SLS) اليوم في الساعة الثانية والربع مساء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة لكن تم اكتشاف تسرب لوقود الهيدروجين قبل حوالي سبع ساعات من الإقلاع أحبط المحاولة.

محاولات لوقف تسرب الوقود

وحاول مهندسو وكالة ناسا مرارًا وتكرارًا إيقاف تسرب الوقود خلال العد التنازلي لأرتميس 1، وشملت المحاولات تدفئة موصل الخزان وتبريده بالوقود البارد لوقف التسرب، ثم حاول المهندسون إعادة ضغطه بالهيليوم، كما عادوا إلى طريقة التدفئة والبرودة لوقف التسرب و كل المحاولات الثلاث فشلت.

وسيتعين على الوكالة الانتظار حتى بعد غد الاثنين 5 سبتمبر، على أقرب تقدير، للقيام بمحاولة الإطلاق التالية، وهذا إذا كان من الممكن إصلاح مصدر التسرب في الوقت المناسب وفقا لموقع «سبيس» المتخصص فى شؤون الفضاء.

«أرتيميس1» هي أول رحلة تجريبية لناسا

ولدى ناسا فرصة مدتها 90 دقيقة لإطلاق «أرتيميس1» يوم الاثنين، مع الإقلاع في الساعة 5:12 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

و«أرتيميس1» هي أول رحلة تجريبية لناسا لبرنامج «أرتيميس» لإعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2025.

وهذه المهمة عبارة عن اختبار غير مأهول لنظام الإطلاق الفضائي، وهو أقوى صاروخ تابع لناسا على الإطلاق، ومركبته الفضائية Orion.

وإذا لم تحاول ناسا الإطلاق يوم الاثنين، فيمكنها المحاولة يوم الثلاثاء 6 سبتمبر، لكن نافذة الإطلاق ضئيلة، فقط 24 دقيقة، وإذا تمت محاولة إطلاق الصاروخ يوم الثلاثاء سيحدث في الساعة 6:57 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.