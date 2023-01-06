أفضل دعاء يوم الجمعة.. «نسأل الله رحمة ومغفرة ورزقا واسعا»

يبدأ المسلمون مع حلول ليلة الجمعة في البحث عن أفضل دعاء يوم الجمعة من أجل التضرع والتوسل إلى الله بأحب الدعاء إليه، املا في تحقيق دعواتهم وطمعا في الاستجابة، عملا بقوله «ادعوني استجب لكم»، لذا تتعدد الأسئلة التي تطلب أفضل دعاء يوم الجمعة وهو ما أجاب عنه الشيخ عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر.

وأكد «لاشين»، أن يوم الجمعة خير يوم، ففيه خلق الله عزّ وجل سيدنا آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أُخرج منها، كما أن لكل إنسان حاجته التي يبحث عن كيفية قضائها، والبحث عن أفضل دعاء يوم الجمعة أمر جميل ومستحب.

أفضل دعاء يوم الجمعة

وعن أفضل دعاء يوم الجمعة، قال: «الله هو القادر على كل شي ويمكن أن يقول: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفني شر ويسمي الحاجة أو الشخص يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني».

ومن أفضل الدعاء المستجاب يوم الجمعة هو قول: «اللهم قدر لي فإني لا أحسن التقدير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار وارضني بما تشاء وكيف تشاء».

ما هو أفضل دعاء يوم الجمعة؟

وأوضح أنه من أفضل دعاء يوم الجمعة المستجاب ترديد دعاء: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

وتابع في أفضل دعاء يوم الجمعة: «اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ».

الدعاء يوم الجمعة

واستكمل الدعاء: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتِكَ، وتحويلِ عافَيتِكَ، وفُجاءةِ نقمتِكَ، وجميعِ سُخْطِكَ اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين».