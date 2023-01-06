ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين وسيدة، لأحدهما معلومات جنائية ويحملون جنسية إحدى الدول، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين، وعُثر بحوزتهم على عملات محلية وأجنبية و3 هاتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم غير المشروع وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها تحوي محادثات بينهم تفيد قيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.