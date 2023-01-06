ضبط تاجري مخدرات بالدقهلية أثناء صفقة تسليم «حشيش وهيروين»

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، ويقيمان بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة واتخذا من دائرة قسم شرطة أول المنصورة، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وحسب بيان الداخلية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و15 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية من مخدر الهيروين و2 سلاح ناري وبندقية آلية، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي و3 هواتف محمول، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 190ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.